Си Цзиньпин рассказал премьер-министру Великобритании, что болеет за «Манчестер Юнайтед»

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин рассказал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что болеет за «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает аккаунт БРИКС в социальной сети X.

Руководитель Китая высказался о своей поддержке «красных дьяволов» во время личной встречи глав государств в Пекине.

После 23 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Подопечные Майкла Кэррика отстают от лидирующего «Арсенала» на 12 очков. В воскресенье, 1 февраля, «красные» сыграют с «Фулхэмом». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд».