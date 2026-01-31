Скидки
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Айнтрахт — Байер, результат матча 31 января 2026, счёт 1:3, 20-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» переиграл «Айнтрахт» в 20-м туре Бундеслиги
Завершён матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли франкфуртский «Айнтрахт» и леверкузенский «Байер». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «фармацевты». Встреча состоялась на стадионе «Франкфурт Арена». В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Шредер (Ганновер).

Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Артур – 26'     0:2 Тилльман – 33'     1:2 Кох – 50'     1:3 Гарсия – 90+3'    
Удаления: Скири – 71' / нет

Артур вывел гостей вперёд на 26-й минуте, Малик Тилльман на 33-й минуте удвоил преимущество команды. Робин Кох отыграл один мяч на 50-й минуте, а на 90+3-й минуте отметился Алеш Гарсия.

После этой игры «Айнтрахт» с 27 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона первенства Германии. «Байер» с 35 очками находится на шестом месте.

В следующем туре «орлы» 6 февраля на выезде встретятся с «Унионом», «фармацевты» 7 февраля в гостях сыграют с мёнхенгладбахской «Боруссией».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
