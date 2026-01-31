«Я рад, что судья захлопнул дверь у «Реала» перед носом». Лапорта — о деле Негрейры

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал «Реал», а также прокомментировал решение суда, который отказал мадридскому клубу в доступе к финансовым документам каталонской команды. Данный запрос был связан с обвинениями «Барселоны» во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«Это ненормально, это неподобающее поведение для клуба — использовать судебную процедуру, чтобы попытаться получить информацию о конкурирующем клубе. Это было неуместно, и судья воспринял это именно так. Мы уже знаем, мы все знаем, что всё это устроено, чтобы попытаться дестабилизировать «Барсу» и нанести ущерб нашей репутации. Нас называют виновными ещё до вынесения приговора, но они увидят, что мы не делали абсолютно ничего противоправного. Я верю, что это дело будет закрыто в ближайшее время.

«Реал» предпринимает неуместные действия, пытаясь получить конфиденциальную информацию о «Барсе», поэтому их запрос был неправомерным. Я скажу больше: в данном случае они пытаются поддержать аргументы, которые, как они знают, являются ложными, и подкрепить то, что они рассказывают на своём телевидении. Не будет никаких доказательств того, что они пытаются сказать. «Барса» уже продемонстрировала, что никогда не пыталась манипулировать турниром, добиваясь благоприятного отношения судей. Я рад, что судья захлопнул дверь у «Реала» перед носом.

Они пытаются затянуть рассмотрение дела, хотя знают, что ничего не было. Чтобы стать лучше нас, нужно работать, сражаться и делать всё правильно, что не всегда получается», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.