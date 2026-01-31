Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался перед игрой с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался перед матчем 24-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Игра пройдёт в воскресенье, 1 февраля, в 19:30 мск.

– В чём заключается самая большая проблема, с которой вы столкнётесь в игре против команды Хосепа Гвардиолы?

– Пеп — лучший тренер в мире. Он много раз это доказывал. Я думаю, что за эти годы он проявил невероятную изобретательность. Он постоянно меняется и, как бы это сказать, экспериментирует с расстановками, атакующими позициями, разными типами игроков. От крайних вингеров до игроков, играющих чуть ближе к центру, в зависимости от его тактики, с Шерки, Фоденом, Семеньо, Холандом или Рейндерсом. Он экспериментирует с разными атакующими позициями. Я думаю, что сейчас, когда «Сити» находится в отличной форме, угроза исходит со многих сторон, о которых мы должны знать, но я также вижу некоторые возможности, которые, надеюсь, мы сможем использовать, – приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэма».

На данный момент лондонская команда занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 28 очками. «Горожане» располагаются на второй строчке, набрав 46 очков.