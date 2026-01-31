Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался перед игрой с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк высказался перед игрой с «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк высказался перед матчем 24-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Игра пройдёт в воскресенье, 1 февраля, в 19:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– В чём заключается самая большая проблема, с которой вы столкнётесь в игре против команды Хосепа Гвардиолы?
– Пеп — лучший тренер в мире. Он много раз это доказывал. Я думаю, что за эти годы он проявил невероятную изобретательность. Он постоянно меняется и, как бы это сказать, экспериментирует с расстановками, атакующими позициями, разными типами игроков. От крайних вингеров до игроков, играющих чуть ближе к центру, в зависимости от его тактики, с Шерки, Фоденом, Семеньо, Холандом или Рейндерсом. Он экспериментирует с разными атакующими позициями. Я думаю, что сейчас, когда «Сити» находится в отличной форме, угроза исходит со многих сторон, о которых мы должны знать, но я также вижу некоторые возможности, которые, надеюсь, мы сможем использовать, – приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэма».

На данный момент лондонская команда занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ с 28 очками. «Горожане» располагаются на второй строчке, набрав 46 очков.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Ну это же не Лига чемпионов
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Ну это же не Лига чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android