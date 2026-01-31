Скидки
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Рома» работает над трансфером Брайана Сарагосы, принадлежащего «Баварии» — Романо

Комментарии

«Рома» хочет усилиться вингером «Баварии» Брайаном Сарагосой, который на правах аренды выступает за «Сельту». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, итальянский клуб уже согласовал условия сотрудничества с футболистом, теперь диалог по теме продолжается между клубами.

В 26 матчах нынешнего клубного сезона Сарагоса забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Срок действия трудового соглашения футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Сарагосы составляет € 10 млн.

