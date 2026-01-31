Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал продление контракта с Фермином Лопесом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал продление контракта с атакующим полузащитником команды Фермином Лопесом.

«Фермин — парень с необычайным талантом, который с детства чувствовал себя в футбольной форме как никто другой, и тренер Ханс-Дитер Флик всегда отзывается о нём с восторгом. Это отличная новость, что его контракт продлён до 2031 года. Это выдающееся достижение для Деку (спортивный директор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата»), который работает как на настоящее, так и на будущее и с которым мы получили € 9 млн за трансферы игроков в это зимнее трансферное окно», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Полузащитник является воспитанником «Барселоны». В каталонский клуб он перешёл в 13-летнем возрасте из академии «Бетиса». В составе взрослой команды сине-гранатовых Лопес принял участие в 114 матчах во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.