«Оренбург» сыграл вничью с боснийским «Борацем» в матче на зимних сборах

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Оренбург» и боснийский «Борац». Команды играли в Белеке (Турция). Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл игрок боснийцев Дамир Хрелья на 32-й минуте. В конце первого тайма на 39-й минуте «Оренбург» сравнял счёт благодаря голу Хорди Томпсона. Во втором тайме на 49-й минуте полузащитник Дамиан Пуэбла вывел российскую команду вперёд. На 80-й минуте футболист «Бораца» Дино Скоруп вновь восстановил равенство в счёте.

Впереди у «Оренбурга» матчи с тульским «Арсеналом», армянским «Алашкертом», узбекским «Бунёдкором», казахстанским «Кайратом» и казанским «Рубином» в рамках зимних сборов.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги команда Ильдара Ахметзянова набрала 12 очков и занимает 15-е место, находясь в зоне прямого вылета.