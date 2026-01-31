Скидки
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Оренбург — Борац, результат матча 31 января 2026, счет 2:2, контрольный матч 2026

«Оренбург» сыграл вничью с боснийским «Борацем» в матче на зимних сборах
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Оренбург» и боснийский «Борац». Команды играли в Белеке (Турция). Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
31 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург, Россия
Окончен
2 : 2
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
0:1 Хрелья – 32'     1:1 Томпсон – 39'     2:1 Пуэбла – 49'     2:2 Скоруп – 80'    

Счёт в матче открыл игрок боснийцев Дамир Хрелья на 32-й минуте. В конце первого тайма на 39-й минуте «Оренбург» сравнял счёт благодаря голу Хорди Томпсона. Во втором тайме на 49-й минуте полузащитник Дамиан Пуэбла вывел российскую команду вперёд. На 80-й минуте футболист «Бораца» Дино Скоруп вновь восстановил равенство в счёте.

Впереди у «Оренбурга» матчи с тульским «Арсеналом», армянским «Алашкертом», узбекским «Бунёдкором», казахстанским «Кайратом» и казанским «Рубином» в рамках зимних сборов.

После завершения первой части Мир Российской Премьер-Лиги команда Ильдара Ахметзянова набрала 12 очков и занимает 15-е место, находясь в зоне прямого вылета.

