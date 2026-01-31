Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лидс Юнайтед — Арсенал, результат матча 31 января 2026, счёт 0:4, 24-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» разгромил «Лидс Юнайтед» в матче 24-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Лидс Юнайтед» и «Арсеналом». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержала команда из Лондона. Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Субименди – 27'     0:2 Дарлоу – 38'     0:3 Дьёкереш – 69'     0:4 Жезус – 86'    

Мартин Субименди на 27-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Карл Дарлоу на 38-й минуте отметился автоголом и удвоил преимущество «Арсенала». Виктор Дьёкереш на 69-й минуте забил третий мяч лондонцев. Габриэл Жезус отличился на 86-й минуте.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 26 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 53 очками является лидером чемпионата Англии.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
Рекордсмен Лиги чемпионов подписал предварительный контракт с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android