«Арсенал» разгромил «Лидс Юнайтед» в матче 24-го тура АПЛ

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Лидс Юнайтед» и «Арсеналом». Победу со счётом 4:0 в этой игре одержала команда из Лондона. Встреча состоялась на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл.

Мартин Субименди на 27-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. Карл Дарлоу на 38-й минуте отметился автоголом и удвоил преимущество «Арсенала». Виктор Дьёкереш на 69-й минуте забил третий мяч лондонцев. Габриэл Жезус отличился на 86-й минуте.

После этой игры «Лидс Юнайтед» с 26 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Арсенал» с 53 очками является лидером чемпионата Англии.