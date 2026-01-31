«Это переходный год». Тренер «Тоттенхэма» Томас Франк — о 14-м месте в таблице АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк ответил на вопрос о результатах лондонской команды. После 23 туров английской Премьер-лиги «шпоры» занимают 14-е место в турнирной таблице.

– В сентябре вы сказали, что не будете смотреть на турнирную таблицу до апреля, но предполагали ли вы тогда, что окажетесь на 14-м месте?

– Нет, я об этом не думал. Я прекрасно понимаю, и, кажется, я уже несколько раз об этом говорил, что всегда надеюсь на большее. В футболе всегда есть мелочи, которые могут изменить ситуацию и придать небольшой импульс, а иногда и большой. Иногда по какой-то причине импульса не хватает. Я прекрасно понимаю, что в этом сезоне, как и всегда в «Тоттенхэме», мы должны быть очень амбициозны, но это переходный год, во время которого нам нужно быть очень амбициозными, показывать как можно лучшие результаты в каждом соревновании. Я определённо ожидал, надеялся и верил, что мы поднимемся выше. Справедливо будет сказать, что в некоторых моментах мы могли бы легко набрать на шесть очков больше, но тогда это был бы совсем другой разговор. К сожалению, этого не произошло. Что есть, то есть, и нам нужно продолжать двигаться вперёд, – приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэма».