Бензема покинет «Аль-Иттихад». Игроком интересуется «Бешикташ» — Конур

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема покинет клуб в зимнее трансферное окно. Интерес к форварду проявляет турецкий «Бешикташ», сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Турецкий клуб готов предложить «Аль-Иттихаду» € 3 млн за расторжение контракта с футболистом. Переговоры находятся на стадии планирования. Действующее трудовое соглашение Бензема с «Аль-Иттихадом» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что игрок отказался продлевать контракт с саудовским клубом.

В нынешнем сезоне Бензема провёл за «Аль-Иттихад» 21 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн.