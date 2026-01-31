«Вильярреал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 22-го тура Ла Лиги благодаря дублю Морено

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Осасуна» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл нападающий «Вильярреала» Херар Морено на 17-й минуте, реализовав пенальти. На 20-й минуте форвард «Осасуны» Виктор Муньос сравнял счёт, а в добавленное к первому тайму время Анте Будимир вывел хозяев поля вперёд. На 74-й минуте Херар Морено оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 2:2.

После 21 матча чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 42 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Осасуна» заработала 26 очков после 22 игр и располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Вильярреал» в домашнем матче сыграет с «Эспаньолом» 9 февраля, а «Осасуна» на выезде встретится с «Сельтой» 6 февраля.