Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Осасуна — Вильярреал, результат матча 31 января 2026, счёт 2:2, 22-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Вильярреал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче 22-го тура Ла Лиги благодаря дублю Морено
Комментарии

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Осасуна» и «Вильярреал». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Морено – 17'     1:1 Муньос – 20'     2:1 Будимир – 45+2'     2:2 Морено – 70'    

Счёт в матче открыл нападающий «Вильярреала» Херар Морено на 17-й минуте, реализовав пенальти. На 20-й минуте форвард «Осасуны» Виктор Муньос сравнял счёт, а в добавленное к первому тайму время Анте Будимир вывел хозяев поля вперёд. На 74-й минуте Херар Морено оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 2:2.

После 21 матча чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 42 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Осасуна» заработала 26 очков после 22 игр и располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Вильярреал» в домашнем матче сыграет с «Эспаньолом» 9 февраля, а «Осасуна» на выезде встретится с «Сельтой» 6 февраля.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Я рад, что судья захлопнул дверь у «Реала» перед носом». Лапорта — о деле Негрейры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android