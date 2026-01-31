Скидки
Главная Футбол Новости

«Арсенал» прервал серию из трёх матчей без побед в АПЛ

Комментарии

«Арсенал» обыграл «Лидс Юнайтед» со счётом 4:0 в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым лондонская команда прервала серию их трёх игр без побед в чемпионате Англии.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Субименди – 27'     0:2 Дарлоу – 38'     0:3 Дьёкереш – 69'     0:4 Жезус – 86'    

Ранее «Арсенал» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) и «Ноттингем Форест» (0:0), а также уступил «Манчестер Юнайтед» (2:3).

После этой игры «Арсенал» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» располагаются на второй и третьей строчках соответственно, набрав по 46 очков, при этом имея игру в запасе.

В следующем туре подопечные Микеля Артеты встретятся с «Сандерлендом» 7 февраля.

