Денис Казанский: Артета провёл очень надёжный, по своим стандартам, матч

Телекомментатор Денис Казанский высказался о победе лондонского «Арсенала» над «Лидс Юнайтед» (4:0) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

«Артета провёл очень надёжный, по своим стандартам, матч. Мощи в первом тайме атаке «Арсенала» на угловых добавлял Хаверц. Вот и продавили оба мяча. Причём второй так вообще по заказу. А вам самим слабо?

Вратарь Дарлоу не подвёл. Классный бросок в свои ворота. Во втором тайме пришлось прижаться, и соотношение владения мячом 20 на 80 в пользу «Лидса» выглядело необычно. Но всё прошло безопасно.

А дальше… Роскошь скамейки была реализована исключительным образом. Сегодня фланговое сочетание M&M сработало великолепно. Как Мадуэке, так и Мартинелли буквально сделали этот матч. «Лидс»… Пусто-пусто сегодня.

«Гейм, сет, матч», — как говорит Лена Рыбакина», — написал Казанский в своём телеграм-канале.