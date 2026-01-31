Скидки
23:05 Мск
Футбол Новости

Денис Казанский: Артета провёл очень надёжный, по своим стандартам, матч

Денис Казанский: Артета провёл очень надёжный, по своим стандартам, матч
Комментарии

Телекомментатор Денис Казанский высказался о победе лондонского «Арсенала» над «Лидс Юнайтед» (4:0) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Субименди – 27'     0:2 Дарлоу – 38'     0:3 Дьёкереш – 69'     0:4 Жезус – 86'    

«Артета провёл очень надёжный, по своим стандартам, матч. Мощи в первом тайме атаке «Арсенала» на угловых добавлял Хаверц. Вот и продавили оба мяча. Причём второй так вообще по заказу. А вам самим слабо?

Вратарь Дарлоу не подвёл. Классный бросок в свои ворота. Во втором тайме пришлось прижаться, и соотношение владения мячом 20 на 80 в пользу «Лидса» выглядело необычно. Но всё прошло безопасно.

А дальше… Роскошь скамейки была реализована исключительным образом. Сегодня фланговое сочетание M&M сработало великолепно. Как Мадуэке, так и Мартинелли буквально сделали этот матч. «Лидс»… Пусто-пусто сегодня.

«Гейм, сет, матч», — как говорит Лена Рыбакина», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

