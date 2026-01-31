Скидки
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Париж — Марсель, результат матча 31 января 2026, счет 2:2, 20-й тур Лиги 1 2025/2026

«Марсель» упустил победу над «Парижем» в Лиге 1, пропустив с пенальти на 90+4-й минуте
Комментарии

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Париж» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Жан Буен» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Жереми Пиньяр. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Париж
Париж
Окончен
2 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Гринвуд – 18'     0:2 Обамеянг – 53'     1:2 Иконе – 82'     2:2 Кеббаль – 90+4'    

Счёт в матче открыл Мэйсон Гринвуд. Английский полузащитник «Марселя» реализовал пенальти на 18-й минуте. Во втором тайме на 53-й минуте нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг увеличил преимущество своей команды. Отметим, что Гринвуд ассистировал габонцу. На 82-й минуте форвард хозяев поля Нанитамо Иконе отыграл один мяч. В конце встречи на 90+4-й минуте полузащитник парижан Илан Кеббаль сравнял счёт ударом с 11-метровой отметки.

После 20 матчей чемпионата Франции «Париж» набрал 21 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Марсель» заработал 39 очков и располагается на третьей строчке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
