Мик Меньян подписал новый контракт с «Миланом»

Голкипер Мик Меньян продлил соглашение с «Миланом». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Срок действия нового трудового договора футболиста с «россонери» рассчитан до лета 2031 года. В нынешнем сезоне французский голкипер провёл 25 матчей за миланский клуб во всех турнирах, в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Согласно оценке Transfermarkt, его стоимость составляет € 25 млн.

Футболист выступает за итальянскую команду с 2021 года. В общей сложности в его активе 188 игр за «Милан», 70 из которых — без пропущенных голов. В составе этого клуба Меньян становился чемпионом Италии и брал Суперкубок страны.