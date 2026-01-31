«Солари справа. Не перепутайте». «Спартак» опубликовал забавное фото игрока с тренировки

Московский «Спартак» опубликовал забавное фото крайнего нападающего Пабло Солари с тренировки на зимнем сборе команды, проходящем в Дубае.

Пресс-служба красно-белых в телеграм-канале поделилась фото футболиста с подписью: «Солари справа. Не перепутайте».

Фото: ФК «Спартак»

Второй сбор «Спартака» в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России продлится до 10 февраля. «Спартак» проведёт три товарищеских матча: с «Пюником», «Далянем» (7 февраля) и «Астаной» (10 февраля).

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.