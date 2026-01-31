«Челси» одолел «Вест Хэм Юнайтед» в 24-м туре АПЛ, уступая со счётом 0:2

Завершён матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 3:2 в пользу «синих». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Джаррод Боуэн на седьмой минуте вывел гостей вперёд, Крисенсио Саммервилл на 36-й минуте удвоил преимущество команды. Жоао Педро на 57-й минуте отыграл один мяч «Челси», а на 70-й минуте Марк Кукурелья вернул равенство на табло. Энцо Фернандес забил победный гол хозяев на 90+2-й минуте. На 90+11-й минуте был удалён защитник «Вест Хэма» Жан-Клер Тодибо.

После этой игры «Челси» с 40 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с 20 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «синие» 7 февраля на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном», «молотобойцы» в тот же день в гостях встретятся с «Бёрнли».