Главная Футбол Новости

Челси — Вест Хэм Юнайтед, результат матча 31 января 2026, счёт 3:2, 24-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» одолел «Вест Хэм Юнайтед» в 24-м туре АПЛ, уступая со счётом 0:2
Комментарии

Завершён матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед». После финального свистка зафиксирован счёт 3:2 в пользу «синих». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Энтони Тейлор (Манчестер).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 7'     0:2 Саммервилл – 36'     1:2 Педро – 57'     2:2 Кукурелья – 70'     3:2 Фернандес – 90+2'    
Удаления: нет / Тодибо – 90+11'

Джаррод Боуэн на седьмой минуте вывел гостей вперёд, Крисенсио Саммервилл на 36-й минуте удвоил преимущество команды. Жоао Педро на 57-й минуте отыграл один мяч «Челси», а на 70-й минуте Марк Кукурелья вернул равенство на табло. Энцо Фернандес забил победный гол хозяев на 90+2-й минуте. На 90+11-й минуте был удалён защитник «Вест Хэма» Жан-Клер Тодибо.

После этой игры «Челси» с 40 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с 20 очками находится на 18-м месте.

В следующем туре «синие» 7 февраля на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном», «молотобойцы» в тот же день в гостях встретятся с «Бёрнли».

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
