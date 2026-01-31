Новичок «Крыльев Советов» Чинеду рассказал об адаптации и главном тренере команды

28-летний форвард «Крыльев Советов» Джеффри Чинеду, перешедший в команду в пятницу, 30 января, рассказал об адаптации в коллективе и поделился мнением о главном тренере Магомеде Адиеве.

«Я не мог дождаться момента, когда окажусь здесь. Несмотря на все трудности с визами и документами, которые нам пришлось преодолеть, я всё равно был полон энтузиазма и предвкушения. Когда мне сообщили о предложении из Самары, я был по-настоящему счастлив. Я увидел стадион, болельщиков, почитал про историю клуба, изучил её.

Мне кажется, я потихоньку вливаюсь. Ребята в команде – просто замечательные. Думаю, они помогут мне стать своей частью коллектива быстрее.

Я знал Магомеда Адиева по Казахстану, где он работал с национальной командой. У меня там играли два-три товарища, я спрашивал их о главном тренере, и все отзывались о нём исключительно хорошо. Он здорово помогал им в сборной. Так что мы были немного знакомы заочно. Поэтому мне было легко, когда мы поговорили здесь, и он подробно рассказал мне о своих планах на сезон и видении игры. Думаю, работать с ним должно быть легко, потому что я понимаю, чего от меня ждут», — сказал Чинеду в интервью клубному телевидению.

До подписания контракта с самарским клубом Чинеду играл за «Астану». Нападающий выступал в составе казахстанской команды с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и четырьмя результативными передачами.