Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Крыльев Советов» Чинеду рассказал об адаптации и главном тренере команды

Новичок «Крыльев Советов» Чинеду рассказал об адаптации и главном тренере команды
Комментарии

28-летний форвард «Крыльев Советов» Джеффри Чинеду, перешедший в команду в пятницу, 30 января, рассказал об адаптации в коллективе и поделился мнением о главном тренере Магомеде Адиеве.

«Я не мог дождаться момента, когда окажусь здесь. Несмотря на все трудности с визами и документами, которые нам пришлось преодолеть, я всё равно был полон энтузиазма и предвкушения. Когда мне сообщили о предложении из Самары, я был по-настоящему счастлив. Я увидел стадион, болельщиков, почитал про историю клуба, изучил её.

Мне кажется, я потихоньку вливаюсь. Ребята в команде – просто замечательные. Думаю, они помогут мне стать своей частью коллектива быстрее.

Я знал Магомеда Адиева по Казахстану, где он работал с национальной командой. У меня там играли два-три товарища, я спрашивал их о главном тренере, и все отзывались о нём исключительно хорошо. Он здорово помогал им в сборной. Так что мы были немного знакомы заочно. Поэтому мне было легко, когда мы поговорили здесь, и он подробно рассказал мне о своих планах на сезон и видении игры. Думаю, работать с ним должно быть легко, потому что я понимаю, чего от меня ждут», — сказал Чинеду в интервью клубному телевидению.

До подписания контракта с самарским клубом Чинеду играл за «Астану». Нападающий выступал в составе казахстанской команды с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и четырьмя результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
ЦСКА объявил о переходе Шуманского в «Крылья Советов» на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android