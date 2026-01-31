«Мы хотим вывести «Суонси» в АПЛ». Рэпер Снуп Догг высказался о своём клубе

Популярный американский рэпер Снуп Догг, являющийся владельцем «Суонси Сити», поделился своими планами о развитии клуба. Исполнитель рассказал о мечте вывести команду в английскую Премьер-лигу.

«Я хочу принимать непосредственное участие, хочу направить клуб в русло, в котором он, возможно, раньше не был. Мы хотим вывести «Суонси» в английскую Премьер-лигу, а для этого нам понадобятся деньги — такова реальность современного футбола. Поэтому я хочу заключить спонсорские соглашения и привлечь внимание, которое сделает их всемирно известными.

Найдёт ли клуб ещё известных владельцев? Это должен быть подходящий партнёр. Это должен быть кто-то, кто может принести больше, чем просто деньги. Обладает ли он футбольным опытом, связями, мировым именем, которое привлекает внимание и приносит доход — вы должны что-то привнести, если хотите занять место за этим столом.

На самом деле хочется встретиться с болельщиками. Они — одна из главных причин, по которой я инвестировал в команду. Я всегда знал, что хочу инвестировать в футбольную команду — это была моя мечта на протяжении многих лет, просто ждал подходящего момента. Эти болельщики страстные, они настоящие, и я хочу услышать, что они скажут, когда буду в Суонси», — приводит слова Снуп Догга WalesOnline.

На данный момент «Суонси Сити» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков в 30 турах.