Гамбург — Бавария, результат матча 31 января 2026, счёт 2:2, 20-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» не смогла одержать победу в матче 20-го тура Бундеслиги с «Гамбургом»
Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли «Гамбург» и «Бавария». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс из Ганновера.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Виейра – 34'     1:1 Кейн – 42'     1:2 Диас – 46'     2:2 Вушкович – 53'    

Фабиу Виейра на 34-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперёд. Гарри Кейн сравнял счёт на 42-й минуте, Луис Диас обеспечил гостям преимущество на 46-й минуте. Лука Вушкович на 53-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Гамбург» с 19 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «Гамбург» 7 февраля на выезде встретится с «Хайденхаймом», «Бавария» 8 февраля примет на своём поле «Хоффенхайм».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
