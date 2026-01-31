«Бавария» не смогла одержать победу в матче 20-го тура Бундеслиги с «Гамбургом»

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором играли «Гамбург» и «Бавария». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Харм Осмерс из Ганновера.

Фабиу Виейра на 34-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперёд. Гарри Кейн сравнял счёт на 42-й минуте, Луис Диас обеспечил гостям преимущество на 46-й минуте. Лука Вушкович на 53-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Гамбург» с 19 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Бавария» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу.

В следующем туре «Гамбург» 7 февраля на выезде встретится с «Хайденхаймом», «Бавария» 8 февраля примет на своём поле «Хоффенхайм».