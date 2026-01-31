«Наполи» обыграл «Фиорентину» в 23-м туре Серии А

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Наполи» и «Фиорентиной». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна из Рима. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл Антонио Вергара. Полузащитник «Наполи» отличился на 11-й минуте с передачи голкипера Алекса Мерета. Во втором тайме на 49-й минуте защитник хозяев поля Мигель Гутьеррес увеличил преимущество своей команды. На 57-й минуте нападающий гостей Манор Соломон отыграл один мяч.

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 46 очков в 23 матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет шесть очков. При этом чёрно-синие сыграли на одну встречу меньше. «Фиорентина» набрала 17 очков и располагается на 18-й строчке.