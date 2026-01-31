Мадуэке — о встрече «Арсенала» с «Лидсом»: рад, что смог сыграть с самого начала матча

Вингер лондонского «Арсенала» Нони Мадуэке поделился впечатлениями от матча 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Лидс Юнайтед» (4:0).

«Я не понял, что случилось с Букайо [Сакой] (футболист получил повреждение во время разминки перед игрой. — Прим. «Чемпионата»). Времени до игры оставалось немного, может быть, пять минут на разминку, и уже нужно было выходить на поле. Со мной такое случилось впервые, поэтому я просто был рад, что смог сыграть с самого начала матча, честно говоря.

Будучи нападающим, ты всегда стараешься оказать влияние на игру в атаке, будь то голы или создание голевых моментов, поэтому я рад, что мне это сегодня удалось.

Всегда очень приятно побеждать, и сегодня мы победили, это замечательно. Все счастливы, на лицах улыбки», — приводит слова Мадуэке официальный сайт лондонского клуба.