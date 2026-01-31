Защитник «Зенита» высказался о новичке команды Джоне Джоне

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о новичке команды Джоне Джоне.

— Это только его второй день. Думаю, вопрос нужно задать нашим бразильцам, иностранцам. Думаю, он больше пока с ними общается.

— Придумали, как будете его называть? А то Джон Джон — длинно в футбольном процессе. Может, как-то покороче?

— Есть пару вариантов, но они ещё официально не готовы, — приводит слова Горшкова официальный сайт клуба.

«Зенит» официально объявил о переходе Джона Джона 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031. Нападающий ранее выступал за «Ред Булл Брагантино», куда он перешёл летом 2024 года. За время своего пребывания в бразильском клубе Джон Джон принял участие в 76 матчах во всех турнирах, забив 20 голов и сделав 14 результативных передач.