«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 24-го тура АПЛ

Сегодня, 31 января, состоится матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Ливерпулем» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Ливерпуль»: Бекер, ван Дейк, Керкез, Конате, Гравенберх, Мак Аллистер, Собослаи, Вирц, Гакпо, Салах, Экитике.

«Ньюкасл Юнайтед»: Поуп, Триппьер, Тшау, Холл, Бёрн, Тонали, Гордон, Рэмси, Уиллок, Барнс, Эланга.

После 23 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, у команды 36 набранных очков. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 10-й строчке с 33 очками.