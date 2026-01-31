«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: Гордон вывел гостей вперёд на 36-й минуте

В эти минуты идёт матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступает Саймон Хупер. На данный момент счёт 1:0 в пользу «сорок». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 36-й минуте Энтони Гордон открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.

После 23 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, у команды 36 набранных очков. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 10-й строчке с 33 очками.