Микель Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Лидс Юнайтед» в матче АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после победы своей команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги над «Лидс Юнайтед» со счётом 4:0.

«Конечно, очень, очень рад. Очень впечатляющее выступление, очень впечатляющий результат, и в контексте того, что мы этого добились. Учитывая сложность игры и соперника, с которым мы столкнулись, их недавнюю форму, стиль игры и энергию, которую они демонстрируют сейчас, а также тот факт, что после трёх неудачных для нас результатов в лиге, мы действительно хотели показать, насколько сильно мы этого хотели, и я думаю, что сегодня мы это сделали.

Настрой хороший, мы играем с удовольствием, учитывая наше положение в таблице. Мы можем победить любого соперника. Но необходимо показывать качество, и это отлично проявилось у игроков.

«Лидс» очень хорошо организован, у них есть угрозы воротам соперника, у них есть качество. У них много вариантов игры в зависимости от контекста, и потрясающий стадион с прекрасной футбольной атмосферой, которая поднимает дух команды на очень высокий уровень», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 24 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 53 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Лидс Юнайтед» заработал 26 очков и располагается на 16-й строчке.