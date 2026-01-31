Флик решил реже задействовать молодых игроков резервной команды «Барселоны» — Sport.es

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение реже задействовать молодых игроков резервной команды сине-гранатовых в матчах главной команды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, немецкий специалист хочет дать главному тренеру «Барселоны Б» Джулиано Беллетти больше времени для работы с составом резервной команды, реже вызывая футболистов в основную группу каталонского клуба. Тем самым Флик надеется улучшить результаты второй команды и помочь ей подняться из четвёртого по силе дивизиона Испании.

Ранее Ханс-Дитер Флик часто включал молодых игроков резервной команды в заявку на матчи основного состава сине-гранатовых, но не всегда предоставлял им игровое время. Например, 17-летний нападающий «Барселоны Б» Тони Фернандес был заявлен на 12 встреч каталонского клуба, при этом сыграл лишь однажды всего 45 минут.