Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик решил реже задействовать молодых игроков резервной команды «Барселоны» — Sport.es

Флик решил реже задействовать молодых игроков резервной команды «Барселоны» — Sport.es
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение реже задействовать молодых игроков резервной команды сине-гранатовых в матчах главной команды. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, немецкий специалист хочет дать главному тренеру «Барселоны Б» Джулиано Беллетти больше времени для работы с составом резервной команды, реже вызывая футболистов в основную группу каталонского клуба. Тем самым Флик надеется улучшить результаты второй команды и помочь ей подняться из четвёртого по силе дивизиона Испании.

Ранее Ханс-Дитер Флик часто включал молодых игроков резервной команды в заявку на матчи основного состава сине-гранатовых, но не всегда предоставлял им игровое время. Например, 17-летний нападающий «Барселоны Б» Тони Фернандес был заявлен на 12 встреч каталонского клуба, при этом сыграл лишь однажды всего 45 минут.

Материалы по теме
Главный талант «Барсы» бросил клуб ради успеха. Но Дро должны напрячь примеры из прошлого
Главный талант «Барсы» бросил клуб ради успеха. Но Дро должны напрячь примеры из прошлого
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android