«Атлетико» не смог обыграть «Леванте», находящийся в зоне вылета, в матче Ла Лиги

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Леванте» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Команды не порадовали зрителей забитыми мячами.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Леванте» заработал 18 очков после 21 игры и располагается на 19-й строчке.

В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 8 февраля, а «Леванте» в этот же день на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао.