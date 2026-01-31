Скидки
Главная Футбол Новости

Леванте — Атлетико, результат матча 31 января 2026, счёт 0:0, 22-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Атлетико» не смог обыграть «Леванте», находящийся в зоне вылета, в матче Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Леванте» и мадридский «Атлетико». Команды играли на стадионе «Сьюдад де Валенсия» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Испания — Примера . 22-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
0 : 0
Атлетико М
Мадрид

Команды не порадовали зрителей забитыми мячами.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Атлетико» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Леванте» заработал 18 очков после 21 игры и располагается на 19-й строчке.

В следующем туре «Атлетико» в домашнем матче сыграет с «Бетисом» 8 февраля, а «Леванте» в этот же день на выезде встретится с «Атлетиком» из Бильбао.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
