Главная Футбол Новости

«Команда — топ». Саусь высказался об адаптации в «Спартаке» и главном тренере клуба

«Команда — топ». Саусь высказался об адаптации в «Спартаке» и главном тренере клуба
Комментарии

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь рассказал об адаптации в коллективе, а также высказался о главном тренере команды Хуане Карлосе Карседо.

«Команда — топ. Очень приятно с такими игроками разделять поле, скорости намного выше, чем были в прошлой команде. Надеюсь, что дальше будем набирать форму и найдём общий язык на поле. Когда сюда ехал, то понимал, что будут высокие скорости, более техничные игроки. Приятно играть в такой футбол.

Очень интересно с этим тренером поработать. Он прямо весь в игре, живёт своим делом. Это мой первый европейский тренер, постараюсь как можно быстрее выполнить все его установки», — сказал Саусь в интервью на YouTube-канале «Спартака».

«Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики» 26 января. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

