«Бавария» не смогла победить во втором матче Бундеслиги подряд
«Бавария» сыграла вничью с «Гамбургом» (2:2) во встрече 20-го тура немецкой Бундеслиги. Тем самым мюнхенцы не смогли победить во втором матче чемпионата Германии подряд.
Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Виейра – 34' 1:1 Кейн – 42' 1:2 Диас – 46' 2:2 Вушкович – 53'
В предыдущем туре «Бавария» уступила «Аугсбургу» со счётом 1:2. До этого подопечные Венсана Компани не проигрывали 27 матчей Бундеслиги кряду. Серия длилась чуть больше 10 месяцев.
После этой игры «Бавария» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии. На второй строчке располагается «Боруссия» Дортмунд с 42 очками в 19 встречах. В следующем туре мюнхенцы примут на своём поле «Хоффенхайм» 8 февраля.
