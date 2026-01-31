«Бавария» не смогла победить во втором матче Бундеслиги подряд

«Бавария» сыграла вничью с «Гамбургом» (2:2) во встрече 20-го тура немецкой Бундеслиги. Тем самым мюнхенцы не смогли победить во втором матче чемпионата Германии подряд.

В предыдущем туре «Бавария» уступила «Аугсбургу» со счётом 1:2. До этого подопечные Венсана Компани не проигрывали 27 матчей Бундеслиги кряду. Серия длилась чуть больше 10 месяцев.

После этой игры «Бавария» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии. На второй строчке располагается «Боруссия» Дортмунд с 42 очками в 19 встречах. В следующем туре мюнхенцы примут на своём поле «Хоффенхайм» 8 февраля.