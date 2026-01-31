Скидки
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Матч-центр:
«Бавария» не смогла победить во втором матче Бундеслиги подряд

Комментарии

«Бавария» сыграла вничью с «Гамбургом» (2:2) во встрече 20-го тура немецкой Бундеслиги. Тем самым мюнхенцы не смогли победить во втором матче чемпионата Германии подряд.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен
1:0 Виейра – 34'     1:1 Кейн – 42'     1:2 Диас – 46'     2:2 Вушкович – 53'    

В предыдущем туре «Бавария» уступила «Аугсбургу» со счётом 1:2. До этого подопечные Венсана Компани не проигрывали 27 матчей Бундеслиги кряду. Серия длилась чуть больше 10 месяцев.

После этой игры «Бавария» с 51 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Германии. На второй строчке располагается «Боруссия» Дортмунд с 42 очками в 19 встречах. В следующем туре мюнхенцы примут на своём поле «Хоффенхайм» 8 февраля.

