Главная Футбол Новости

Артета высказался о травме Саки и игре Мадуэке в матче «Арсенала» с «Лидс Юнайтед»

Артета высказался о травме Саки и игре Мадуэке в матче «Арсенала» с «Лидс Юнайтед»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травме нападающего Букайо Саки на разминке перед игрой 24-го тура английской Премьер-лиги с «Лидс Юнайтед» (4:0), а также прокомментировал игру заменившего его форварда Нони Мадуэке.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Субименди – 27'     0:2 Дарлоу – 38'     0:3 Дьёкереш – 69'     0:4 Жезус – 86'    

«Во время разминки у него была небольшая травма, ему было некомфортно начинать игру, поэтому мы сразу же приняли решение сделать замену и выпустить Нони Мадуэке. И он был готов, потому что нельзя сделать это за две минуты. То, как он готовился, как он ждал возможности, я думаю, сегодня окупилось, потому что он действительно повлиял на команду. Это возможно только в том случае, если у игрока правильный настрой.

Перед игрой мы говорили, что это будет сложный матч, нам придётся преодолевать различные трудности. Каждый игрок должен будет выполнить свою роль в этот день, и я думаю, что игроки справились с этим невероятно хорошо», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

После 24 матчей чемпионата Англии «Арсенал» набрал 53 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Лидс Юнайтед» заработал 26 очков и располагается на 16-й строчке.

