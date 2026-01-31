Скидки
Главная Футбол Новости

«Челси» выиграл третий из трёх матчей АПЛ под руководством Росеньора

Комментарии

«Челси» со счётом 3:2 одолел «Вест Хэм Юнайтед» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, «синие» одержали третью победу в трёх первых играх чемпионата Англии под руководством главного тренера Лиама Росеньора.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 7'     0:2 Саммервилл – 36'     1:2 Педро – 57'     2:2 Кукурелья – 70'     3:2 Фернандес – 90+2'    
Удаления: нет / Тодибо – 90+11'

Данная серия «Челси» включает в себя встречи с «Брентфордом» (2:0), с «Кристал Пэлас» (3:1) и с «молотобойцами». В следующем туре «синие» 7 февраля на выезде встретятся с «Вулверхэмптоном».

После этой игры «Челси» с 40 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вест Хэм Юнайтед» с 20 очками находится на 18-м месте.

