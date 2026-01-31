Скидки
Главная Футбол Новости

Владислав Саусь высказал мнение, почему на сборах лучше играть с иностранными командами

Владислав Саусь высказал мнение, почему на сборах лучше играть с иностранными командами
Комментарии

Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь рассказал, почему предпочитает играть на тренировочных сборах с иностранными, а не с российскими командами.

«Я считаю, что лучше играть с иностранными командами, так как там немножко другой футбол, другие игроки. А с русскими командами мы встречаемся в чемпионате, поэтому интереснее попробовать свои силы с европейской командой», — сказал Саусь в интервью на YouTube-канале «Спартака».

Второй сбор «Спартака» в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России продлится до 10 февраля. «Спартак» проведёт три товарищеских матча: с «Пюником» (3 февраля), «Далянем» (7 февраля) и «Астаной» (10 февраля).

После 18 матчей Мир Российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

