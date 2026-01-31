Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Елагин: «Челси» при Росеньоре обрёл устойчивость

Александр Елагин: «Челси» при Росеньоре обрёл устойчивость
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от победы «Челси» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 7'     0:2 Саммервилл – 36'     1:2 Педро – 57'     2:2 Кукурелья – 70'     3:2 Фернандес – 90+2'    
Удаления: нет / Тодибо – 90+11'

«Битва при «Стэмфорде» выиграна хозяевами, которые проявили суперволевые усилия и вырвали суперволевую победу у супермотивированного соперника, каковым является сегодня «Вест Хэм», в столичном дерби – 3:2.

Сейчас, конечно, преобладают эмоции и тактический разбор будет проведён с холодной головой на следующий день, а то, может быть, и в понедельник. Пока же можно сказать одно – новый главный тренер «Челси» Лиам Росеньор не поддался панике и точными, своевременными заменами перевернул ход матча.

«Челси» и при Мареске был командой отлично управляемой, но при Росеньоре (и это уже можно констатировать) он обрёл устойчивость, необычайную уверенность в своих силах и характер победителя. Все те футболисты, которые были на виду у Марески, на виду и при Росеньоре. Но теперь Палмер – безусловный игровой лидер – не выделяется безоговорочно на поле. Он ещё не восстановился полностью от последствий травмы, но и в таком состоянии оказывает колоссальное влияние на игру команды. Однако рядом с ним – Джеймс, Фернандес, Жоао Педро, Кукурелья. Причём не во втором ряду, а именно рядом!

Поздравим с отличной игрой и «Вест Хэм», который пытается спасти Нуну. «Молотобойцы» превратились в настоящий боеспособный коллектив, могущий решить вопрос прописки в АПЛ. Впереди ещё 14 туров. На кону 42 очка. И ещё пока ничего не решено…

«Вулвз» и «Бёрнли» практически уже не имеют шансов остаться в АПЛ. А вот кто будет «третьим»? Большой вопрос», — написал Елагин в телеграм-канале.

«Челси» выиграл третий из трёх матчей АПЛ под руководством Росеньора
