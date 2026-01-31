Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Наполи» Антонио Конте считает, что капитан команды Ди Лоренцо порвал «кресты»

Тренер «Наполи» Антонио Конте считает, что капитан команды Ди Лоренцо порвал «кресты»
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о травме защитника и капитана неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо. Итальянец не смог завершить матч 23-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1), покинув поле на 30-й минуте.

Италия — Серия А . 23-й тур
31 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Вергара – 11'     2:0 Гутьеррес – 49'     2:1 Соломон – 57'    

«Складывается ощущение, что он серьёзно повредил колено, и это крестообразная связка. Это ужасно. Вы прекрасно знаете, что Ди Лоренцо значит для нас.

Люди говорят, что я жалуюсь, но мы совсем не жалуемся, учитывая бесконечную череду травм. И это серьёзные травмы, не просто мышечные, из-за которых мы выбываем на две-четыре недели, это действительно так. Мы справляемся, потому что эти ребята делают невероятные вещи. Опять же, на скамейке запасных было не так много вариантов», – приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.

Джованни Ди Лоренцо принял участие во всех матчах «Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии. На его счету один гол и одна результативная передача.

