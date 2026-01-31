Тренер «Наполи» Антонио Конте считает, что капитан команды Ди Лоренцо порвал «кресты»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о травме защитника и капитана неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо. Итальянец не смог завершить матч 23-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1), покинув поле на 30-й минуте.

«Складывается ощущение, что он серьёзно повредил колено, и это крестообразная связка. Это ужасно. Вы прекрасно знаете, что Ди Лоренцо значит для нас.

Люди говорят, что я жалуюсь, но мы совсем не жалуемся, учитывая бесконечную череду травм. И это серьёзные травмы, не просто мышечные, из-за которых мы выбываем на две-четыре недели, это действительно так. Мы справляемся, потому что эти ребята делают невероятные вещи. Опять же, на скамейке запасных было не так много вариантов», – приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.

Джованни Ди Лоренцо принял участие во всех матчах «Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии. На его счету один гол и одна результативная передача.