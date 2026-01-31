Ву высказался о своём физическом состоянии и необычной тренировке «Спартака» на сборах

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о своём физическом состоянии после отпуска, а также прокомментировал тренировку красно-белых на пляже.

— Пока не готов на все 100, всё-таки закончил каникулы позже остальных. Стараюсь бежать, но командный ритм держать трудно. Буду работать изо всех сил, чтобы набрать форму.

— Недавно на пляже прошли весёлые соревнования, в которых твоя команда победила.

— Мы были счастливы, потому что всегда здорово находить моменты для таких активностей. Обе команды проявили себя хорошо, каждый внёс вклад.

— Кто стал MVP в перетягивании каната?

— Джику! Он был впереди и реально тащил. И Литвинов, выбрал правильную тактику, чтобы победить, — сказал Ву в интервью на YouTube-канале «Спартака».

После занятий на поле и в тренажёрной зоне главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо разнообразил тренировочный процесс красно-белых соревнованиями на пляже. Игроков разбили на две команды, которые выявляли лучших в разных дисциплинах. Спартаковцы соревновались в текболе, пляжном волейболе, перетягивании каната, регби и водной эстафете.