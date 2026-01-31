«Эти матчи убивают игроков и футбол». Конте эмоционально высказался после встречи Серии А

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после матча 23-го тура Серии А с «Фиорентиной» (2:1) эмоционально высказался о перегруженности календаря. Отметим, что во встрече повреждение получил капитан неаполитанцев Джованни Ди Лоренцо. Он стал девятым травмированным игроком «Наполи».

«Нам особо нечего сказать. Игра за игрой нам приходится постоянно выпускать на поле футболистов, которым нужен отдых, но они не могут его получить, и это приводит к таким ситуациям. Я рвал крестообразную связку, я знаю, что это серьёзная травма. Я продолжаю говорить, что все эти матчи убивают игроков и убивают футбол.

Сейчас существуют ограничения на состав, а у нас он ещё меньше, потому что у нас мало игроков из молодёжной академии, а те, что есть, хотят уйти в аренду, чтобы играть чаще. Мы вытащили Вергару, но есть возрастные ограничения, и если нам приходится играть 60 матчей в год, то нам нужен более крупный состав, иначе это самоубийство.

Клубы, похоже, не понимают, что это как собака, гоняющаяся за собственным хвостом. Ты борешься за участие во всех этих турнирах, чтобы заработать больше денег, но это мимолётно, потому что чем в большем количестве соревнований ты участвуешь, тем больше игроков тебе приходится покупать, тем больше растёт фонд заработной платы. Если они этого не понимают, то футбол пойдёт по неправильному пути и приведёт к подобным вещам. Я имею в виду не только «Наполи», я говорю в целом, чтобы защитить игроков, и очень жаль, что все отворачиваются от футболистов в пользу клубов, лиг, УЕФА и так далее. Я говорю это как бывший игрок», – приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.

Помимо Ди Лоренцо, у неаполитанцев травмированы Кевин Де Брёйне, Амир Ррахмани, Маттео Политано, Франк Ангисса, Паскуале Маццокки, Ваня Милинкович-Савич, Билли Гилмор и Давид Нерес.