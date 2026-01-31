«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: Экитике сравнял счёт на 41-й минуте
В эти минуты идёт матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступает Саймон Хупер. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гордон – 36' 1:1 Экитике – 41' 2:1 Экитике – 43' 3:1 Вирц – 67' 4:1 Конате – 90+3'
На 41-й минуте Уго Экитике забил ответный мяч. Ранее, на 36-й минуте, Энтони Гордон открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд.
После 23 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, у команды 36 набранных очков. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 10-й строчке с 33 очками.
