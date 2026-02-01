Скидки
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед»: Вирц забил третий мяч «красных» на 67-й минуте

Комментарии

В эти минуты идёт матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступает Саймон Хупер. На данный момент счёт 3:1 в пользу мерсисайдцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гордон – 36'     1:1 Экитике – 41'     2:1 Экитике – 43'     3:1 Вирц – 67'     4:1 Конате – 90+3'    

На 67-й минуте Флориан Вирц увеличил разрыв в счёте. Ранее, на 36-й минуте, Энтони Гордон открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 41-й минуте Уго Экитике забил ответный мяч. На 43-й минуте Экитике оформил дубль.

После 23 туров «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, у команды 36 набранных очков. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 10-й строчке с 33 очками.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
