Спортивный директор «Балтики» сравнил Даниила Денисова и Владислава Сауся

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян сравнил игровые качества футболистов «Спартака» Даниила Денисова и Владислава Сауся.

«Денисов лучше в стадии конструирования атак. Он лучше в фазе развития атаки, лучше во взаимодействии с партнёрами, лучше находит развитие решения в розыгрыше. Во всём остальном Саусь либо не хуже, либо лучше», — сказал Маргарян в интервью на YouTube-канале «Спартак Шоу».

«Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики» 26 января. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.