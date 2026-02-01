Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Балтики» сравнил Даниила Денисова и Владислава Сауся

Спортивный директор «Балтики» сравнил Даниила Денисова и Владислава Сауся
Комментарии

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян сравнил игровые качества футболистов «Спартака» Даниила Денисова и Владислава Сауся.

«Денисов лучше в стадии конструирования атак. Он лучше в фазе развития атаки, лучше во взаимодействии с партнёрами, лучше находит развитие решения в розыгрыше. Во всём остальном Саусь либо не хуже, либо лучше», — сказал Маргарян в интервью на YouTube-канале «Спартак Шоу».

«Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики» 26 января. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Владислав Саусь высказал мнение, почему на сборах лучше играть с иностранными командами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android