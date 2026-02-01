Скидки
Тренер «Челси» Росеньор: у нашей команды есть дух, стремление к победе и стойкость
Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
31 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Боуэн – 7'     0:2 Саммервилл – 36'     1:2 Педро – 57'     2:2 Кукурелья – 70'     3:2 Фернандес – 90+2'    
Удаления: нет / Тодибо – 90+11'

«Главный урок, который я усвоил, заключается в том, что у нашей команды есть дух, стремление к победе и стойкость, это мне очень нравится. Именно этого я и требовал с первого дня своей работы здесь. Мы пока что провели мало тренировок вместе, но разговаривали о том, как правильно реагировать на неудачи. Мы обсуждали, как себя вести при потере мяча, о прессинге, об энергии и интенсивности. Всё это воплотилось во втором тайме, но не в первом.

Я не связываю это только со внесёнными изменениями в составе. Это очень сложно. У нас было так много матчей за короткий промежуток времени. Я опасался, что нам не хватит сил, в первом тайме мы принимали не лучшие решения на поле. Когда держали мяч или когда шли в прессинг — мы слишком часто допускали ошибки.

Безусловно, «Вест Хэм» играл лучше. Мы смогли отреагировать должным образом в перерыве. У этой команды есть нечто особенное, мне нужно правильно использовать состав», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».

