Тренер «Челси» Росеньор: у нашей команды есть дух, стремление к победе и стойкость

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал победу своей команды в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2).

«Главный урок, который я усвоил, заключается в том, что у нашей команды есть дух, стремление к победе и стойкость, это мне очень нравится. Именно этого я и требовал с первого дня своей работы здесь. Мы пока что провели мало тренировок вместе, но разговаривали о том, как правильно реагировать на неудачи. Мы обсуждали, как себя вести при потере мяча, о прессинге, об энергии и интенсивности. Всё это воплотилось во втором тайме, но не в первом.

Я не связываю это только со внесёнными изменениями в составе. Это очень сложно. У нас было так много матчей за короткий промежуток времени. Я опасался, что нам не хватит сил, в первом тайме мы принимали не лучшие решения на поле. Когда держали мяч или когда шли в прессинг — мы слишком часто допускали ошибки.

Безусловно, «Вест Хэм» играл лучше. Мы смогли отреагировать должным образом в перерыве. У этой команды есть нечто особенное, мне нужно правильно использовать состав», — приводит слова Росеньора официальный сайт «Челси».