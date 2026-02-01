Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам нужны болельщики». Арбелоа — о возможном освистывании команды фанатами «Реала»

«Нам нужны болельщики». Арбелоа — о возможном освистывании команды фанатами «Реала»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа перед матчем с «Райо Вальекано» в рамках 22-го тура чемпионата Испании ответил на вопрос о возможной негативной реакции фанатов «сливочных» во время встречи Ла Лиги. Напомним, ранее мадридцы проиграли в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:4).

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я надеюсь, что «Сантьяго Бернабеу» будет на стороне команды. Мы знаем, что нам нужны болельщики. Я всегда прошу их поддержать нас, потому что вместе мы сильнее. Наша цель — победить в воскресенье и продолжать бороться за чемпионство», – приводит слова Арбелоа ESPN.

Напомним, ранее болельщики «Реала» уже освистывали футболистов своей команды во время игры с «Леванте» (2:0).

На данный момент столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 51 очком. Лидирующая «Барселона» набрала 52 очка.

Материалы по теме
Винисиус хочет покинуть «Реал»? Всему виной — хейт фанатов
Истории
Винисиус хочет покинуть «Реал»? Всему виной — хейт фанатов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android