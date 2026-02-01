«Нам нужны болельщики». Арбелоа — о возможном освистывании команды фанатами «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа перед матчем с «Райо Вальекано» в рамках 22-го тура чемпионата Испании ответил на вопрос о возможной негативной реакции фанатов «сливочных» во время встречи Ла Лиги. Напомним, ранее мадридцы проиграли в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:4).

«Я надеюсь, что «Сантьяго Бернабеу» будет на стороне команды. Мы знаем, что нам нужны болельщики. Я всегда прошу их поддержать нас, потому что вместе мы сильнее. Наша цель — победить в воскресенье и продолжать бороться за чемпионство», – приводит слова Арбелоа ESPN.

Напомним, ранее болельщики «Реала» уже освистывали футболистов своей команды во время игры с «Леванте» (2:0).

На данный момент столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 51 очком. Лидирующая «Барселона» набрала 52 очка.