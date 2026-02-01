Юпамекано отказался отвечать на вопрос о продлении контракта с «Баварией»

Защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано отказался отвечать на вопрос о продлении контракта с клубом после матча 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором его команда сыграла вничью с «Гамбургом» со счётом 2:2.

«Сегодня никаких вопросов, пожалуйста», — приводит слова Юпамекано Abendzeitung.

Ранее сообщалось, что «Бавария» больше не намерена улучшать предложение по контракту футболиста и установила дедлайн для принятия окончательного решения.

Юпамекано перешёл в «Баварию» летом 2021-го из «РБ Лейпциг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 26 матчах во всех клубных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.