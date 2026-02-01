Дубль Экитике позволил «Ливерпулю» разгромить «Ньюкасл Юнайтед» в 24-м туре АПЛ

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра матча выступил Саймон Хупер.

На 36-й минуте Энтони Гордон открыл счёт в этой игре и вывел гостей вперёд. На 41-й минуте Уго Экитике забил ответный мяч. На 43-й минуте Экитике оформил дубль. На 67-й минуте Флориан Вирц увеличил разрыв в счёте. Ибраима Конате забил на 90+3-й минуте.

После этой игры «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, у команды 39 набранных очков. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 10-й строчке с 33 очками.