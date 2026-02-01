Спортивный директор «Балтики» рассказал об интересе к Саусю со стороны других клубов

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян рассказал об интересе к Владиславу Саусю со стороны других клубов до перехода футболиста в московский «Спартак».

«Конкретных оферов от тех клубов, кто его хотел, не было, но я знаю точно, что один московский клуб, не ЦСКА, был заинтересован в Саусе. Он первым обозначил интерес, очень долго следил за ним, ещё с ФНЛ, но по ряду причин был не готов, не хотел сделать конкретное предложение. Были разговоры об их желании, но в рамках этих разговоров было понятно, что мы далеки друг от друга в плане финансовых ожиданий. Официальных предложений было только два – от «Спартака» и ЦСКА», — сказал Маргарян в интервью на YouTube-канале «Спартак Шоу».

«Спартак» объявил о переходе Сауся из «Балтики» 26 января. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.