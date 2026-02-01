«Барселона» победила «Эльче» в матче 22-го тура Ла Лиги

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис. Победу в матче со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль на шестой минуте. Форвард хозяев Альваро Родригес сравнял счёт на 29-й минуте. На 40-й минуте Ферран Торрес вывел сине-гранатовых вперёд. На 72-й минуте нападающий Маркус Рашфорд забил третий мяч в ворота «Эльче», установив окончательный счёт в матче.

После 22 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 55 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Эльче» заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Барселона» в домашнем матче сыграет с «Мальоркой» 7 февраля, а «Эльче» в этот же день на выезде встретится с «Реалом Сосьедад».