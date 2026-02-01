Скидки
Главная Футбол Новости

Монако — Ренн, результат матча 31 января 2026, счёт 4:0, 20-й тур Лиги 1 2025-2026

«Монако» разгромил «Ренн» в матче Лиги 1, Головин отметился голевой передачей
Комментарии

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Ренн». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рюдди Бюке из Амьена. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
31 января 2026, суббота. 23:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 0
Ренн
Ренн
1:0 Фати – 33'     2:0 Аклиуш – 50'     3:0 Кулибали – 60'     4:0 Идумбо-Музамбо – 89'    

Счёт в матче открыл нападающий «Монако» Ансу Фати на 33-й минуте. На 50-й минуте полузащитник Магнес Аклиуш удвоил преимущество хозяев. Голевой передачей в этом моменте отметился российский полузащитник «Монако» Александр Головин. На 60-й минуте Мамаду Кулибали забил третий мяч в ворота «Ренна», а на 90+1-й минуте отличился полузащитник «Монако» Станис Идумбо-Музамбо, установивший окончательный счёт в матче.

После 20 матчей чемпионата Франции «Монако» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ренн» заработал 31 очко и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Ниццей» 8 февраля, а «Ренн» на день раньше встретится с «Лансом».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
«Марсель» упустил победу над «Парижем» в Лиге 1, пропустив с пенальти на 90+4-й минуте
