«Монако» разгромил «Ренн» в матче Лиги 1, Головин отметился голевой передачей

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Ренн». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рюдди Бюке из Амьена. Победу в матче со счётом 4:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Счёт в матче открыл нападающий «Монако» Ансу Фати на 33-й минуте. На 50-й минуте полузащитник Магнес Аклиуш удвоил преимущество хозяев. Голевой передачей в этом моменте отметился российский полузащитник «Монако» Александр Головин. На 60-й минуте Мамаду Кулибали забил третий мяч в ворота «Ренна», а на 90+1-й минуте отличился полузащитник «Монако» Станис Идумбо-Музамбо, установивший окончательный счёт в матче.

После 20 матчей чемпионата Франции «Монако» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ренн» заработал 31 очко и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Монако» на выезде сыграет с «Ниццей» 8 февраля, а «Ренн» на день раньше встретится с «Лансом».