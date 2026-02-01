Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Хайкин признан лучшим вратарём общего этапа ЛЧ по оценкам двух популярных порталов

Никита Хайкин признан лучшим вратарём общего этапа ЛЧ по оценкам двух популярных порталов
Комментарии

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил наивысшую оценку среди всех голкиперов по итогам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Об этом сообщают популярные статистические порталы Sofascore и Whoscored.

По данным Sofascore, оценка Хайкина составляет 8,19. Whoscored выставил россиянину оценку 7,50.

Фото: Sofascore

Фото: Whoscored

Напомним, Хайкин провёл в общем этапе Лиги чемпионов все восемь матчей, в которых пропустил 15 мячей. При этом, на счету россиянина ни одного «сухого» матча. Несмотря на это по итогам восьми туров норвежская команда сумела в первые в своей истории квалифицироваться в плей-офф главного еврокубкового турнира, попав в стыковой раунд, где сыграет в двухматчевом противостоянии за выход в 1/8 финала соревнования с миланским «Интером».

Кроме того, в активе Хайкина два матча в квалификации Лиги чемпионов, где голкипер пропустил два мяча и один раз сохранил ворота в неприкосновенности.

Материалы по теме
Фото
Никита Хайкин признан лучшим игроком матча ЛЧ с «Атлетико» по оценкам топовых порталов

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android