Никита Хайкин признан лучшим вратарём общего этапа ЛЧ по оценкам двух популярных порталов

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил наивысшую оценку среди всех голкиперов по итогам общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Об этом сообщают популярные статистические порталы Sofascore и Whoscored.

По данным Sofascore, оценка Хайкина составляет 8,19. Whoscored выставил россиянину оценку 7,50.

Фото: Sofascore

Фото: Whoscored

Напомним, Хайкин провёл в общем этапе Лиги чемпионов все восемь матчей, в которых пропустил 15 мячей. При этом, на счету россиянина ни одного «сухого» матча. Несмотря на это по итогам восьми туров норвежская команда сумела в первые в своей истории квалифицироваться в плей-офф главного еврокубкового турнира, попав в стыковой раунд, где сыграет в двухматчевом противостоянии за выход в 1/8 финала соревнования с миланским «Интером».

Кроме того, в активе Хайкина два матча в квалификации Лиги чемпионов, где голкипер пропустил два мяча и один раз сохранил ворота в неприкосновенности.

