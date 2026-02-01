Скидки
Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о конкуренции между Сафоновым, Шевалье и Марином

Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о вратарской линии в команде.

«Я рад, что у меня есть три вратаря такого уровня. Мне нравится конкуренция на каждой позиции — это современный футбол. Можно многое менять, причём часто, и я открыт к этому. Но повторю: я очень доволен уровнем своих вратарей», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

В составе «ПСЖ» выступают три вратаря – россиянин Матвей Сафонов, француз Люка Шевалье и итальянец Ренато Марин. В последнем матче «ПСЖ» в Лиге чемпионов с «Ньюкаслом» (1:1) в стартовом составе вышел Сафонов.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в пяти матчах во всех турирах, в которых пропустил четыре гола и дважды отыграл «на ноль».

