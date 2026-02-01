Никита Хайкин стал лучшим вратарём общего этапа ЛЧ по важному статистическому показателю

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин стал лучшим голкипером общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 по количеству сейвов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

По информации источника, за восемь матчей турнира россиянин отметился 49 спасениями в составе норвежской команды. Вторым в данном рейтинге располагается бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа — 41. Тройку замкнул аргентинец Херонимо Рульи из «Марселя» и казахстанец Темирлан Анарбеков («Кайрат»). В их активе по 36 сейвов.

Далее располагается чешский вратарь Индржих Станек («Славия») — 34. Три голкипера совершили по 30 спасений. Это польский страж ворот азербайджанского «Карабаха» Матеуш Кохальски, чех Матей Коварж из ПСВ и хорват Доминик Котарски («Копенгаген»). Топ-10 по данному показателю замыкают Ник Поуп из «Ньюкасл Юнайтед» (28) и Анатолий Трубин, представляющий «Бенфику», — 27.

